В Севастополе продлили особый противопожарный режим

В Севастополе продлили на 21 день особый противопожарный режим. Такое решение утвердили на заседании городского правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В настоящее время наблюдается рост числа возгораний на открытых территориях, в том числе в лесных массивах. В лесах Севастополя установлен четвёртый класс пожарной опасности», — рассказал и. о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

Режим будет действовать на территории 15 населённых пунктов, пяти участковых лесничеств, 35 садовых товариществ, восьми баз отдыха и детских лагерей, а также на землях сельскохозяйственного назначения.

Ранее портал RostovGazeta.ru сообщал, что в Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах.