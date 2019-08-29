В Севастополе продлили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В настоящее время наблюдается рост числа возгораний на открытых территориях, в том числе в лесных массивах. В лесах Севастополя установлен четвёртый класс пожарной опасности», — рассказал и. о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.
Режим будет действовать на территории 15 населённых пунктов, пяти участковых лесничеств, 35 садовых товариществ, восьми баз отдыха и детских лагерей, а также на землях сельскохозяйственного назначения.
Ранее портал RostovGazeta.ru сообщал, что в Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах.