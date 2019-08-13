В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах

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В Ростовской области приняли решение продлить запрет на пребывание в лесах до 1 сентября, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах
  • ©pixabay.com

Таким образом, на территорию лесных участков запрещён въезд транспортных средств, кроме спецтранспорта профильных ведомств.

Помимо этого усилен мониторинг пожарной ситуации и установлено дежурство на потенциально опасных участках.

В случае необходимости запрет могут снова продлить.

Ранее эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы «Гринпис» России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.

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