В районе парка «Царицыно» появятся два перехода через МЦД

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В районе парка «Царицыно» появятся два перехода через Московские центральные диаметры, сообщает сайт «Москва 24».
В районе парка «Царицыно» появятся два перехода через МЦД
  • © портал мэра и правительства Москвы

«В рамках строительства МЦД-2 к парку «Царицыно» построят два новых разноуровневых перехода через железную дорогу, которые будут располагаться в районе улицы Каспийской», — заявил начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

Также предусмотрено локальное благоустройство пассажирской инфраструктуры и прилегающих территорий, реконструкция уже имеющихся платформ.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск МЦД.

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