В Новосибирской области прошли учения ракетчиков

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В Новосибирской области состоялись учения ракетчиков, сообщает телеканал «Звезда».
В Новосибирской области прошли учения ракетчиков
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

На занятиях задействовали ракетные комплексы «Ярс». Обслуживающие их расчёты были подняты по тревоге. Им требовалось преодолеть завалы и водные преграды, чтобы добраться до комплексов.

Также стало известно, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали поражение ракетами корабельного отряда условного противника в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, занятия проходят в акватории Чёрного моря и на полигонах в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Ранее на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.

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