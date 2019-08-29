В Новосибирской области прошли учения ракетчиков

В Новосибирской области состоялись учения ракетчиков, сообщает телеканал «Звезда».

На занятиях задействовали ракетные комплексы «Ярс». Обслуживающие их расчёты были подняты по тревоге. Им требовалось преодолеть завалы и водные преграды, чтобы добраться до комплексов.

Также стало известно, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали поражение ракетами корабельного отряда условного противника в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, занятия проходят в акватории Чёрного моря и на полигонах в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Ранее на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.