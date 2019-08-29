На МАКС-2019 представили макет перспективной кабины самолёта военно-транспортной авиации

На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили макет перспективной кабины самолёта военно-транспортной авиации, сообщает телеканал «Звезда».

«В верхней части кабины расположена система СУОСО, которая управляет основными самолётными системами: электрикой, гидравликой, топливной системой и системой пожаротушения. В данный момент аналогичная система установлена на самолёте Ил-112В и проходит лётные испытания», — заявил первый заместитель генерального директора компании «Котлин-Новатор» Виталий Жук.

По его словам, основными в этой экспозиции являются широкоформатные индикаторы с диагональю в 17 дюймов, такой большой формат помогает по-разному комбинировать приборы, более интересно управлять различными параметрами.

Жук также отметил так называемое синтетическое видение.

«Это такой 3D-мир, который позволяет лётчику в плохих погодных условиях более безопасно управлять самолётом, потому что он видит всю окружающую картинку», — пояснил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на МАКС-2019 пройдут соревнования на одномоторных поршневых самолётах.