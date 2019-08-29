Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
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«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — цитирует Артемьева РИА Новости.
По его мнению, они должны стать простыми АО без привилегий.
Тогда в стране будет конкуренция, считает руководитель ведомства.
Таким образом Артемьев ответил на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.