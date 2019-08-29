Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Для развития конкуренции в России государственные корпорации в будущем необходимо уничтожить путём перерегистрации их в акционерные общества, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — цитирует Артемьева РИА Новости.

По его мнению, они должны стать простыми АО без привилегий.

Тогда в стране будет конкуренция, считает руководитель ведомства.

Таким образом Артемьев ответил на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.