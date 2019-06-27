Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы мер по выявлению и пресечению картелей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию», — сказал Медведев.

По его словам, это необходимый шаг, так как ущерб от картельных сговоров и соглашений, по разным экспертным подсчётам, оценивается в 1,5—2% ВВП.

Он добавил, что ежегодно возбуждается около 400 антимонопольных дел, при этом 85% из них — это картельные сговоры.

В декабре 2018 года депутат Госдумы Виталий Милонов направил ФАС обращение с просьбой проверить крупные торговые сети на сговор и завышение цен.