Балтфлот провёл учения с десантированием 1500 военнослужащих

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В Калининградской области около 1500 морских пехотинцев Балтийского флота высадились в ходе учений на необорудованное побережье.
Балтфлот провёл учения с десантированием 1500 военнослужащих
  • © Пресс-служба Балтийского флота

«В операции по высадке десанта было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолёты и вертолёты морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 1500 военнослужащих», — приводит ТАСС сообщение Балтфлота.

Отмечается, что при огневой поддержке на берег вышло 25 бронетранспортёров.

В ходе учений морпехи отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщало, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.

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