Балтфлот провёл учения с десантированием 1500 военнослужащих
- © Пресс-служба Балтийского флота
«В операции по высадке десанта было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолёты и вертолёты морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 1500 военнослужащих», — приводит ТАСС сообщение Балтфлота.
Отмечается, что при огневой поддержке на берег вышло 25 бронетранспортёров.
В ходе учений морпехи отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщало, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.