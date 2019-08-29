Балтфлот провёл учения с десантированием 1500 военнослужащих

В Калининградской области около 1500 морских пехотинцев Балтийского флота высадились в ходе учений на необорудованное побережье.

«В операции по высадке десанта было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолёты и вертолёты морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 1500 военнослужащих», — приводит ТАСС сообщение Балтфлота.

Отмечается, что при огневой поддержке на берег вышло 25 бронетранспортёров.

В ходе учений морпехи отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщало, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.