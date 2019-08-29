Минпросвещения разработало проект целевой программы развития детских лагерей
- РИА Новости
Как сообщает «Парламентская газета», об этом говорится в ответе ведомства на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Натальи Кувшиновой за подписью замминистра Павла Зеньковича.
Разработка документа проходила в соответствии с Основами госрегулирования и госконтроля организации отдыха и оздоровления детей и планом «Десятилетие детства».
Проект проходит процедуру согласования с Минэкономразвития и Минфином.
Ранее NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области отчитались о проверках летних лагерей в 2019 году.