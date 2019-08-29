Минпросвещения разработало проект целевой программы развития детских лагерей

Минпросвещения подготовило проект целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей», предусматривающей меры по модернизации и созданию новых мест детского отдыха.

Как сообщает «Парламентская газета», об этом говорится в ответе ведомства на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Натальи Кувшиновой за подписью замминистра Павла Зеньковича.

Разработка документа проходила в соответствии с Основами госрегулирования и госконтроля организации отдыха и оздоровления детей и планом «Десятилетие детства».

Проект проходит процедуру согласования с Минэкономразвития и Минфином.

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