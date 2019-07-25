В Нижегородской области отчитались о проверках летних лагерей в 2019 году

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в 2019 году около 590 проверок летних лагерей и около 250 — дошкольных организаций, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

Среди самых распространённых нарушений — несоблюдение правил мытья посуды и инвентаря, а также хранения продуктов. Кроме того, обнаружены нарушение технологии приготовления блюд, несвоевременная замена на пищеблоках устаревшего оборудования. «В лагерях Нижегородской области в последние годы не регистрируются случаи массовых кишечных инфекций», — заявила заместитель руководителя управления Наталья Садыкова. Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове проверят безопасность в детских лагерях.