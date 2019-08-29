Юрист прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта

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Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта через несколько часов после запроса RT. По его мнению, руководители телекомпании решили действовать на опережение.
Юрист прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта
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«У политтехнологов это называется «информационная прививка»: когда кто-то знает о появлении информации, которую невозможно опровергнуть, сам объект, в отношении которого идёт негатив, должен опубликовать эти сведения первым. Тогда возникнет эффект добровольного признания: мол, мы сами всё вам рассказали, уважаемая аудитория», — сказал в беседе с RT Ремесло.

По его словам, в таком случае репутационные потери от публикации могут быть ниже.

21 августа RT обратился к гендиректору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать информацию о том, что с 2014 года телеканал получает финансирование из-за рубежа. Через несколько часов на его сайте был выложен финансовый отчёт, из которого следует, что средства поступали в рамках рекламных контрактов со структурами Евросоюза.

Подробнее — в материале RT.

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