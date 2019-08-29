СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по делу об обстреле мирных жителей в Донбассе.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Валерия Гудзя», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в июне-июле 2019 года Гудзь вместе «с иными лицами, в том числе из состава военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ», произвели артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения по гражданской инфраструктуре.

В результате не менее четырёх мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

11 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела военнослужащими Украины посёлка на окраине Горловки в Донецкой народной республике, в результате которого погибла пожилая женщина.