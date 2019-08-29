Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии

Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.

Так, в 2014 году телеканал получил первый транш в размере €99 990 от Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС.

В документации говорится, что средства выделены на «русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС».

Аналогичную сумму Евросоюз перевёл «Дождю» в 2015 году. В 2016-м сумма выделенных средств составила €59 992, а в 2018-м — €109 995.

Ранее RT выяснил, что телеканал «Дождь» также получал деньги от фонда поддержки российских СМИ Sreda Foundation, зарегистрированного в Великобритании.

Подробнее — в материале RT.