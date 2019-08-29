Самолёт МС-21 получит отечественную систему внутренней связи в 2020 году

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Среднемагистральный самолёт МС-21 получит оборудование внутренней связи отечественного производства в начале 2020 года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП «Полёт» Леонид Вдовин.

«НПП «Полёт» холдинга «Росэлектроника» выиграло конкурс на поставку оборудования внутренней связи для самолета МС-21. Поставка квалифицированного оборудования будет осуществлена в конце первого квартала 2020 года», — сообщил Вдовин.

Он также сообщил о планах заменить иностранное оборудование радиосвязи на самолётах семейства Ил-96 на отечественное.

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