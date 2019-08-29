На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные

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Начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП «Полёт» (входит в «Росэлектронику») Леонид Вдовин сообщил о планах заменить иностранное оборудование радиосвязи на самолётах семейства Ил-96 на отечественное.

«Нами создан набор оборудования, которым оснащаются модернизируемые воздушные суда типа Ту-214 и Ил-114-300, а также проводится программа импортозамещения на самолётах семейства Ил-96», — цитирует РИА Новости Вдовина.

Он пояснил, что это «набор авионики, который обеспечивает функции ближней и дальней радиосвязи, функции передачи данных в сетях гражданской авиации, а также функции связи внутри самолёта».

Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

Что касается гражданской авиации, то, по словам эксперта, расширение поставок на зарубежные рынки возможно за счёт предложения нишевого продукта. Например, полагает Адамидов, на МАКС-2019 такое «экспортное окно» мог бы использовать перспективный лёгкий транспортный самолёт нового поколения Ил-112В.

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