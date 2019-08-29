Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см

Согласно данным Управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 29 августа уровень воды в реке Амур составляет 696 см.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.

При этом отмечается, что неблагоприятный уровень воды в Амуре для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, а опасный уровень — 650 см.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.