В Госдуме оценили предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с Nation News прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.
В Госдуме оценили предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей
  • РИА Новости

«Есть достаточно серьёзные наказания за нарушения при перевозке детей, и, возможно, нужно последить за тем, как они соблюдаются», — заявил он.

По его мнению, введение разных скоростных режимов может привести к путанице.

Как считает депутат, вопрос неизбежности наказания — адекватная мера.

Ранее, как сообщал Интерфакс, глава ГИБДД Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей.

20 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить