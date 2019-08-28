В Госдуме оценили предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с Nation News прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.

«Есть достаточно серьёзные наказания за нарушения при перевозке детей, и, возможно, нужно последить за тем, как они соблюдаются», — заявил он.

По его мнению, введение разных скоростных режимов может привести к путанице.

Как считает депутат, вопрос неизбежности наказания — адекватная мера.

Ранее, как сообщал Интерфакс, глава ГИБДД Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей.

20 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.