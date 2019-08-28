На территории «Исторического бульвара» в Севастополе обезвредили мину времён войны
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.
На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли сапёры МЧС. Они извлекли боеприпас и увезли его на полигон.
«Исторический бульвар» расположен на высоте над Южной бухтой в центральной части города. Там ведутся работы по реконструкции мемориального комплекса.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны.