На территории «Исторического бульвара» в Севастополе обезвредили мину времён войны

На территории мемориального комплекса памятников обороны города в 1854—1855 годах «Исторический бульвар» в Севастополе обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли сапёры МЧС. Они извлекли боеприпас и увезли его на полигон.

«Исторический бульвар» расположен на высоте над Южной бухтой в центральной части города. Там ведутся работы по реконструкции мемориального комплекса.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны.