В Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Информация об обнаружении артиллерийского снаряда у железнодорожных путей поступила в диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях 27 августа.
Боеприпас изъяли на перегоне Любница — Лычково. В операции принимали участие группа разминирования, сотрудники полиции и пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.