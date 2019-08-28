В Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны

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В Валдайском районе обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны, сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Новгородской области.
В Новгородской области обезвредили боеприпас времëн Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Информация об обнаружении артиллерийского снаряда у железнодорожных путей поступила в диспетчерскую службу Центра управления в кризисных ситуациях 27 августа.

Боеприпас изъяли на перегоне Любница — Лычково. В операции принимали участие группа разминирования, сотрудники полиции и пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён войны.

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