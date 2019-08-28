Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты

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В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район». Победителем признан Красногвардейский район, сообщают «Невские новости».
Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Его администрация предложила проект по благоустройству набережной реки Охты. На эти цели из городского бюджета направят 100 млн рублей.

Второе место занял Петроградский район с проектом по созданию общественных пространств. На развитие инициативы предоставят 50 млн рублей.

Третье место получила идея создания медцентра в Центральном районе, осуществляющего автоматизированный скрининг на выявление атипичных клеток. Предусмотрено дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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