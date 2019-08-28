Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район». Победителем признан Красногвардейский район, сообщают «Невские новости».

Его администрация предложила проект по благоустройству набережной реки Охты. На эти цели из городского бюджета направят 100 млн рублей.

Второе место занял Петроградский район с проектом по созданию общественных пространств. На развитие инициативы предоставят 50 млн рублей.

Третье место получила идея создания медцентра в Центральном районе, осуществляющего автоматизированный скрининг на выявление атипичных клеток. Предусмотрено дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.