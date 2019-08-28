Петербург направит 100 млн рублей на благоустройство набережной Охты
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- РИА Новости
Его администрация предложила проект по благоустройству набережной реки Охты. На эти цели из городского бюджета направят 100 млн рублей.
Второе место занял Петроградский район с проектом по созданию общественных пространств. На развитие инициативы предоставят 50 млн рублей.
Третье место получила идея создания медцентра в Центральном районе, осуществляющего автоматизированный скрининг на выявление атипичных клеток. Предусмотрено дополнительное финансирование в размере 25 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.