В Удмуртии наградят подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре

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В Удмуртии наградят двух подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
В Удмуртии наградят подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в деревне Гавриловке Воткинского района 26 августа. Во дворе загорелись постройки, после чего огонь перешёл на дом, в котором находилась пожилая женщина.

Подростки, проходившие мимо, заметили дым и решили проверить обстановку. Они позвонили в пожарную охрану, после чего забежали в дом и помогли пенсионерке выбраться, а затем попытались потушить огонь подручными средствами.

На место инцидента прибыли три единицы техники и 13 человек личного состава, а также ведомственная пожарная команда. Возгорание было ликвидировано.

Подростков представят к ведомственным наградам.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове решили наградить мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса.

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