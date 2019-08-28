В Удмуртии наградят подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре

В Удмуртии наградят двух подростков, спасших 87-летнюю пенсионерку при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошёл в деревне Гавриловке Воткинского района 26 августа. Во дворе загорелись постройки, после чего огонь перешёл на дом, в котором находилась пожилая женщина.

Подростки, проходившие мимо, заметили дым и решили проверить обстановку. Они позвонили в пожарную охрану, после чего забежали в дом и помогли пенсионерке выбраться, а затем попытались потушить огонь подручными средствами.

На место инцидента прибыли три единицы техники и 13 человек личного состава, а также ведомственная пожарная команда. Возгорание было ликвидировано.

Подростков представят к ведомственным наградам.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове решили наградить мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса.