В Кирове наградят мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса

В Кирове планируют наградить мужчину, спасшего пассажиров из горевшего автобуса. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что во время движения в переднем распределительном электрощите автобуса возникло короткое замыкание, из-за чего отказала электронная система открывания дверей.

Водитель потушил возгорание до приезда пожарных. В свою очередь, кондуктор пыталась открыть дверь с помощью пневматической системы, однако выйти шестерым пассажирам помог очевидец ЧП, заявили в «Автохозяйстве».

По факту инцидента в компании проведут проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области решили наградить 15-летнего школьника за спасение людей во время пожара.