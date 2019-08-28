Депутат Госдумы рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал»

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал».
Депутат Госдумы рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«После того как у нас пройдут консультации с правительством, мы выйдем на законопроект. Там уже неважно, может быть, будет консенсусный законопроект всех фракций, к примеру. Или огромное количество авторов, никаких проблем», — заявил он.

По его словам, необходимо сделать хороший документ, который будет реализован и который будет приносить радость родителям.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».

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