Депутат Госдумы рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН рассказал о перспективах своего предложения ввести «первосентябрьский капитал».

«После того как у нас пройдут консультации с правительством, мы выйдем на законопроект. Там уже неважно, может быть, будет консенсусный законопроект всех фракций, к примеру. Или огромное количество авторов, никаких проблем», — заявил он.

По его словам, необходимо сделать хороший документ, который будет реализован и который будет приносить радость родителям.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».