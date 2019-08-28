Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» девятерых жителей Иркутской области за их действия при паводке.
Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что медаль вручается «за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области».

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.

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