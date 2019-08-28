Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» девятерых жителей Иркутской области за их действия при паводке.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что медаль вручается «за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области».

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.