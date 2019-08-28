Путин наградил девятерых жителей Приангарья за спасение людей при паводке
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- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что медаль вручается «за смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области».
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.