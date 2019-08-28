Во Владивостоке введён режим ЧС из-за ливней

Короткая ссылка
Власти Владивостока ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.
Во Владивостоке введён режим ЧС из-за ливней
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьёзной ущерб всей городской инфраструктуре», — приводит сайт мэрии Владивостока слова главы города Олега Гуменюка.

Он отметил, что в результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, сходят сели, обрушено несколько подпорных стен.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке перекрыли движение по Шаморовской трассе в связи с подтоплениями, вызванными ливнями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить