Во Владивостоке введён режим ЧС из-за ливней
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- РИА Новости
«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьёзной ущерб всей городской инфраструктуре», — приводит сайт мэрии Владивостока слова главы города Олега Гуменюка.
Он отметил, что в результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, сходят сели, обрушено несколько подпорных стен.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке перекрыли движение по Шаморовской трассе в связи с подтоплениями, вызванными ливнями.