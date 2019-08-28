Во Владивостоке введён режим ЧС из-за ливней

Власти Владивостока ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.

«Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьёзной ущерб всей городской инфраструктуре», — приводит сайт мэрии Владивостока слова главы города Олега Гуменюка.

Он отметил, что в результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, сходят сели, обрушено несколько подпорных стен.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке перекрыли движение по Шаморовской трассе в связи с подтоплениями, вызванными ливнями.