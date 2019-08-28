Во Владивостоке перекрыли трассу из-за подтоплений

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Во Владивостоке перекрыли движение по Шаморовской трассе в связи с подтоплениями, вызванными ливнями. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В эти часы для движения закрыта дорога от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурной... Из-за поднятия уровня реки Лазурной и выхода её из русла в настоящее время наблюдается подтопление дороги», — говорится в сообщении.

Администрация просит водителей выбирать альтернативные пути. 

В связи с ухудшением погодных условий в городе приостановлено движение трамваев и троллейбусов, в работе автобусов также наблюдаются перебои.

Ранее Inforeactor со ссылкой на Примгидромет передавал, что во Владивостоке и ряде районов Приморского края объявили штормовое предупреждение.

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