В Омской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух автобусов
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Авария произошла 24 августа на трассе Омск — Калачинск. Водитель «газели», в салоне которой находились семь человек, въехал в автобус, перевозивший восьмерых пассажиров. Госпитализированы семеро пассажиров «газели» и еë водитель.
Прокуроры намерены оценить соблюдение перевозчиком всех лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка.