В Омской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух автобусов

В Омской области организовали проверку по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла 24 августа на трассе Омск — Калачинск. Водитель «газели», в салоне которой находились семь человек, въехал в автобус, перевозивший восьмерых пассажиров. Госпитализированы семеро пассажиров «газели» и еë водитель.

Прокуроры намерены оценить соблюдение перевозчиком всех лицензионных требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Чувашии завели дело по факту ДТП с участием 17-летнего подростка.