На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке

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На юге Москвы произошёл пожар в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из дома 120 человек, никто из них не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщили в МЧС России.

«Возгорание в 00:29 мск локализовано, в 00:31 ликвидировано. С помощью специальных спассредств спасено 20 человек», — цитирует пресс-службу московского главка МЧС Интерфакс.

По данным ведомства, площадь пожара составила 42 погонных метра.

Инцидент произошел в доме № 94 по Каширскому шоссе.

На место вызвали около 10 пожарных машин и шесть автомобилей «скорой помощи».

Как уточняет РИА Новости, в доме произошло возгорание кабелей с 12 по 24 этажи.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в центре Москвы.

Gorod55.ru также передавал, что из пятиэтажного дома в Омске эвакуировали 90 человек из-за пожара.

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