На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
«Возгорание в 00:29 мск локализовано, в 00:31 ликвидировано. С помощью специальных спассредств спасено 20 человек», — цитирует пресс-службу московского главка МЧС Интерфакс.
По данным ведомства, площадь пожара составила 42 погонных метра.
Инцидент произошел в доме № 94 по Каширскому шоссе.
На место вызвали около 10 пожарных машин и шесть автомобилей «скорой помощи».
Как уточняет РИА Новости, в доме произошло возгорание кабелей с 12 по 24 этажи.
Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в центре Москвы.
Gorod55.ru также передавал, что из пятиэтажного дома в Омске эвакуировали 90 человек из-за пожара.