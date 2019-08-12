Из пятиэтажного дома в Омске эвакуировали 90 человек из-за пожара

Из пятиэтажного дома в Ленинском административном округе Омска эвакуировали 90 человек из-за пожара, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 11 августа. На момент прибытия пяти пожарных автомобилей с 18 спасателями огонь охватил комнату в квартире на первом этаже. Общая площадь возгорания — 16 кв. м.

Самостоятельно эвакуировались 56 человек, ещё 34 были спасены сотрудниками МЧС.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнём. Устанавливаются ответственные лица.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.