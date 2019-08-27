В Казахстане выпустили на свободу более 4 тысяч черепах, изъятых пограничниками в Оренбургской области
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Возвращение рептилий в естественную среду потребовало времени.
Черепах на полтора месяца разместили в пустом здании Оренбургского педагогического университета. За ними ухаживали сотрудники правоохранительных органов вместе с преподавателями и студентами.
На волю рептилий выпустили по соглашению с Росприроднадзором и комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Следователи МУ МВД России «Орское» расследуют уголовное дело о контрабанде животных, занесённых в Международную Красную книгу.
В июне «Реальное время» сообщало, что оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты.