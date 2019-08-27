В Казахстане выпустили на свободу более 4 тысяч черепах, изъятых пограничниками в Оренбургской области

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В Арысском массиве Казахстана выпустили на свободу 4,1 тыс. среднеазиатских черепах, изъятых пограничниками в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
В Казахстане выпустили на свободу более 4 тысяч черепах, изъятых пограничниками в Оренбургской области
  • © Федеральная таможенная служба

Возвращение рептилий в естественную среду потребовало времени.

Черепах на полтора месяца разместили в пустом здании Оренбургского педагогического университета. За ними ухаживали сотрудники правоохранительных органов вместе с преподавателями и студентами.

На волю рептилий выпустили по соглашению с Росприроднадзором и комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Следователи МУ МВД России «Орское» расследуют уголовное дело о контрабанде животных, занесённых в Международную Красную книгу.

В июне «Реальное время» сообщало, что оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты.

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