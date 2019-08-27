Гранты губернатора Подмосковья получат 100 школ

Гранты губернатора Московской области получат 100 школ. Рейтинг представят на форуме педагогов 28 августа, сообщает телеканал «360».

«Лучшие 10 школ получат по 1 млн рублей на развитие, остальные — по 500 тыс. рублей», — заявила министр образования региона Ольга Забралова.

По её словам, средства могут быть потрачены, к примеру, на закупку дополнительной техники, оснащение классов, ремонт и другие нужды.

Как отметила Забралова, всего в Подмосковье более 1,5 тыс. школ. Весь год эксперты анализировали учреждения, чтобы составить рейтинг.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что школы Санкт-Петербурга примут более 60 тыс. первоклассников.