Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
  • РИА Новости

Кобылкин отметил, что на большей части месторождений, как в России, так и в мире, замечена тенденция «падающей добычи».

«Прирост возможен только двумя путями. Первый — через поиск и открытие новых месторождений, второй — с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. До 80% запасов промышленных категорий находятся на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%», — цитирует его министерство на своём сайте.

По его словам, прогрессивные нефтедобывающие регионы решили идти через увеличение нефтеотдачи на месторождениях, уже введённых в разработку, с развитой инфраструктурой, что соответствует мировому опыту.

Также он отметил, что планируется создание особых полигонов для тестирования нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

«Все понимают, что задачи по приросту стратегических запасов имеют национальное значение, поэтому мы открыты к диалогу, как всегда, готовы к конструктивной работе с недропользователями», — заключил он.

Ранее независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы снижения цен на нефть.

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