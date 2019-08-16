Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Как пишет Bloomberg, российским экспортёрам удалось дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль.
Отмечается, что расчёты агентства учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.
В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции способствовали снижению экспорта иранской нефти.
В апреле Министерство финансов США заявило о введении санкций против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.