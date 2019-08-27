В Союзе пассажиров оценили предложение сократить число голосовых сообщений в Шереметьеве

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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с сайтом «Москва 24» оценил предложение аэропорта Шереметьево сократить количество голосовых сообщений, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров и сотрудников.
В Союзе пассажиров оценили предложение сократить число голосовых сообщений в Шереметьеве
  • РИА Новости

«Информация о прибытии и отправлении рейсов, безусловно, должна передаваться по громкой связи», — заявил он.

По его словам, отдельные сообщения других видов могут передаваться, однако это должно решать руководство аэропорта.

Янков также отметил, что необходимо учитывать интересы слабовидящих людей при переносе части данных на электронные табло.

Ранее «Известия» сообщали, что Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила в Минтранс России письмо с предложением осуществить проект «Тихий аэропорт».

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