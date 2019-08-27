В учениях ЦВО участвуют более 30 тысяч человек

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В учениях на территории Центрального военного округа участвуют более 30 тыс. человек, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В учениях ЦВО участвуют более 30 тысяч человек
  • РИА Новости

Это военнослужащие и гражданский персонал ЦВО, а также Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.

Руководит манёврами заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Участники учений будут отрабатывать задачи по всем видам тылового и технического обеспечения.

Занятия продлятся до 30 августа.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».

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