В учениях ЦВО участвуют более 30 тысяч человек
- РИА Новости
Это военнослужащие и гражданский персонал ЦВО, а также Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
Руководит манёврами заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Участники учений будут отрабатывать задачи по всем видам тылового и технического обеспечения.
Занятия продлятся до 30 августа.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».