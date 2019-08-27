В Ставропольском крае завели дело по факту наезда полицейского автомобиля на ребёнка

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В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту наезда полицейского автомобиля на девятилетнего ребёнка, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Ставропольском крае завели дело по факту наезда полицейского автомобиля на ребёнка
  • РИА Новости

По имеющимся данным, вечером 25 августа наряд полиции ехал на вызов на служебной машине с проблесковым маячком. На одной из улиц водитель, обгоняя другой автомобиль, сбил мальчика, который перебегал улицу.

Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами.

«Следователи СКР провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее завели дело по факту гибели ребёнка в ДТП.

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