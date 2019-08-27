В Ставропольском крае завели дело по факту наезда полицейского автомобиля на ребёнка

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту наезда полицейского автомобиля на девятилетнего ребёнка, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, вечером 25 августа наряд полиции ехал на вызов на служебной машине с проблесковым маячком. На одной из улиц водитель, обгоняя другой автомобиль, сбил мальчика, который перебегал улицу.

Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми травмами.

«Следователи СКР провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей происшествия», — заявили в ведомстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее завели дело по факту гибели ребёнка в ДТП.