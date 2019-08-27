Эксперт оценил сообщения о «квалификационной яме» в России
- РИА Новости
«Человеку, который заканчивает учебное заведение, в любом случае необходимо время, чтобы получить профессиональные навыки и исполнять трудовые функции на нужном уровне», — заявил он.
По его словам, та же ситуация в других возрастных категориях.
Как считает эксперт, современные экономики должны обеспечить создание необходимого количества рабочих мест для соответствующего числа квалифицированных специалистов.
Ранее эксперт в области рекрутинга Алёна Владимирская в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о «квалификационной яме» в России.