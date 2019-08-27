Эксперт оценил сообщения о «квалификационной яме» в России

Доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму».

«Человеку, который заканчивает учебное заведение, в любом случае необходимо время, чтобы получить профессиональные навыки и исполнять трудовые функции на нужном уровне», — заявил он.

По его словам, та же ситуация в других возрастных категориях.

Как считает эксперт, современные экономики должны обеспечить создание необходимого количества рабочих мест для соответствующего числа квалифицированных специалистов.

Ранее эксперт в области рекрутинга Алёна Владимирская в беседе с Nation News прокомментировала сообщения о «квалификационной яме» в России.