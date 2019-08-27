В Омской области проверяют сообщения о запертых детях в квартире

В Омской области организовали доследственную проверку по факту сообщений СМИ о том, что в одной из квартир Центрального округа трое детей в возрасте от года до 14 лет оказались запертыми на несколько дней. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

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Внутри также находилась 28-летняя женщина. По предварительной информации, соседи обратились в полицию, поскольку мать несовершеннолетних не появлялась дома. Вскрыть дверь помогли представители МЧС. Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное. Впоследствии в Горьковском районе нашли 25-летнюю мать. Ей предстоит встреча со следователем. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту найденных в запертой квартире пятерых детей.