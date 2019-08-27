В Омской области проверяют сообщения о запертых детях в квартире
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Внутри также находилась 28-летняя женщина.
По предварительной информации, соседи обратились в полицию, поскольку мать несовершеннолетних не появлялась дома. Вскрыть дверь помогли представители МЧС.
Состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное.
Впоследствии в Горьковском районе нашли 25-летнюю мать. Ей предстоит встреча со следователем.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове организовали проверку по факту найденных в запертой квартире пятерых детей.