В Кирове проводится проверка по факту найденных в запертой квартире пятерых детей

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В Кирове организовали проверку по факту найденных в запертой квартире пятерых детей, сообщает progorod43.ru.
В Кирове проводится проверка по факту найденных в запертой квартире пятерых детей
  • © Следственный комитет России

О детях рассказал прохожий, который увидел, как они ползают по подоконнику при включённом свете. На место приехали участковый и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Прибывшим сотрудникам дверь никто не открыл. Для принятия неотложных мер реагирования были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники службы спасения, которые вскрыли дверь», — заявили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

В квартире находились пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет. Двух самых младших отвезли в больницу, старшие доставлены в реабилитационный центр.

Установлено, что мать оставила детей, чтобы пить алкоголь со знакомыми.

Ранее, как сообщал телеканал «360», уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии пятилетней девочки, которую нашли в московской квартире.

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