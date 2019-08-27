В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.

Об этом он написал в своём Twitter.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые», — указал он.

По его словам, перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.