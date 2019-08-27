В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
  • ©mos.ru

Об этом он написал в своём Twitter.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые», — указал он.

По его словам, перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить