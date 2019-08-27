В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
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Об этом он написал в своём Twitter.
«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые», — указал он.
По его словам, перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России совместно с Центральным банком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений, которая будет представлена в начале сентября.