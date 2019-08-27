В Якутии арестовали начальника отдела МВД по Алданскому району

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В Якутии суд заключил под стражу начальника отдела МВД по Алданскому району Александра Осадчего, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
В Якутии арестовали начальника отдела МВД по Алданскому району
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Якутского городского суда Варвару Слепцову.

«Якутским городским судом Якутии Осадчему А.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 21 октября 2019 года включительно», — сказала она.

Отмечается, что его подозревают в превышении должностных полномочий из-за незаконных действий в изоляторе временного содержания. 

В июле начальник уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в результате чего он получил 5 млн рублей. 

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