Власти Приморья прокомментировали спуск на воду малого морского танкера «Михаил Барсков»

Директор департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов в беседе со «Взглядом» прокомментировал спуск на воду малого морского танкера «Михаил Барсков».

«Наш край может по праву гордиться тем, какой вклад «Восточная верфь» вносит в укрепление обороноспособности России», — заявил он.

«Михаил Барсков» — первый из двух танкеров новой серии, построенных на «Восточной верфи» для Тихоокеанского флота.

Как отметил Пикалов, танкер разработали как многоцелевую платформу судна усиленного ледового класса для обеспечения работы арктических судов.

«Михаил Барсков» способен принимать вертолётную технику и выполнять спасательные операции. Он также может выполнять функции патрулирования, аварийно-спасательного дежурства.

Ранее ФАН сообщало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.