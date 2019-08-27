В Совфеде разработают рейтинг безопасных сайтов для детей и подростков

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества разработает рейтинг безопасных сайтов для детей и подростков, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову.

Как заявила сенатор, нужно рассматривать кибербуллинг как явление, возникшее офлайн.

По словам Боковой, согласно опросам Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при временной комиссии, более 90% детей имеют ограниченный список контактов, которые сформировались в реальной жизни.

«Именно из этого круга лиц в большинстве случаев и появляются обидчики, поэтому в первую очередь, как и в реальной жизни, родителям необходимо знать, как ребёнок проводит своё время и с кем», — отметила сенатор.

Она также сказала, что родителям нужно повышать свой уровень цифровой грамотности.

В 2018 году временная комиссия совместно с МВД, Минкомсвязи, Минпросвещения, Роскомнадзором, Минздравом и Роспотребнадзором разработала методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних в интернете. В этом году планируется провести мониторинг выполнения этих рекомендаций крупнейшими сайтами.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с травлей подростков в интернете.