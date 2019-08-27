Роскачество напомнило об опасности покупок в несанкционированных точках продаж

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Роскачество напомнило об опасности покупок с рук в несанкционированных точках продаж, сообщает Nation News.
Роскачество напомнило об опасности покупок в несанкционированных точках продаж
  • РИА Новости

По словам экспертов, подобная продукция может быть опасна из-за нарушения рецептуры выработки. Особенно это касается товаров животного и растительного происхождения — мяса, рыбы, молока, грибов, солений.

Кроме того, кустарный метод производства предполагает наличие опасных бактерий.

Такая продукция может быть расфасована в тару, не отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям.

Роскачество рекомендует не покупать товары в подземных переходах, на остановках, в автомобилях и других незарегистрированных точках продаж.

Ранее, как сообщал Inforeactor, в Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы.

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