Роскачество напомнило об опасности покупок в несанкционированных точках продаж
- РИА Новости
По словам экспертов, подобная продукция может быть опасна из-за нарушения рецептуры выработки. Особенно это касается товаров животного и растительного происхождения — мяса, рыбы, молока, грибов, солений.
Кроме того, кустарный метод производства предполагает наличие опасных бактерий.
Такая продукция может быть расфасована в тару, не отвечающую санитарно-гигиеническим требованиям.
Роскачество рекомендует не покупать товары в подземных переходах, на остановках, в автомобилях и других незарегистрированных точках продаж.
Ранее, как сообщал Inforeactor, в Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы.