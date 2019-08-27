Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019

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Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
  • РИА Новости

Выставку также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидеры двух стран намерены осмотреть экспозиции форума, затем стороны обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган будет находиться в России с краткосрочным рабочим визитом. Президенты России и Турции намерены обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Анкары в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

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