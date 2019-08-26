Мурманская и Кемеровская области договорились о сотрудничестве

Короткая ссылка
Подписан план реализации сотрудничества между коллегией администрации Кемеровской области и правительством Мурманской области.
Мурманская и Кемеровская области договорились о сотрудничестве
  • © gov-murman.ru

Как сообщают «Невские новости», документ заключили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Взаимодействие будет происходить в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Области также намерены обмениваться делегациями, проводить форумы, фестивали и музейные выставки.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить