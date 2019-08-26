Мурманская и Кемеровская области договорились о сотрудничестве

Подписан план реализации сотрудничества между коллегией администрации Кемеровской области и правительством Мурманской области.

Как сообщают «Невские новости», документ заключили врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Взаимодействие будет происходить в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Области также намерены обмениваться делегациями, проводить форумы, фестивали и музейные выставки.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве.