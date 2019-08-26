Власти Подмосковья заявили о готовности школ к 1 сентября
- РИА Новости
«Все дошкольные и школьные учреждения готовы к началу нового учебного года. Существует принятый правительством Московской области стандарт, и наши учреждения должны полностью соответствовать стандарту», — заявила она.
Как отметила Забралова, к выходным была завершена приёмка всех школьных и дошкольных учреждений — 1,5 тыс. школ и 2 тыс. детсадов.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что школы Санкт-Петербурга примут более 60 тыс. первоклассников.