Власти Подмосковья заявили о готовности школ к 1 сентября

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Министр образования Московской области Ольга Забралова рассказала о готовности школ и детских садов к 1 сентября, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья заявили о готовности школ к 1 сентября
  • РИА Новости

«Все дошкольные и школьные учреждения готовы к началу нового учебного года. Существует принятый правительством Московской области стандарт, и наши учреждения должны полностью соответствовать стандарту», — заявила она.

Как отметила Забралова, к выходным была завершена приёмка всех школьных и дошкольных учреждений — 1,5 тыс. школ и 2 тыс. детсадов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что школы Санкт-Петербурга примут более 60 тыс. первоклассников.

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