Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в области профобразования

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ФАН.

Церемония состоялась на полях мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Стороны договорились развивать профессиональное образование, в том числе обмениваться опытом и проводить общие мероприятия.

«Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills», — заявил глава союза Роберт Уразов.

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