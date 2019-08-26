Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в области профобразования

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Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает ФАН.
Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в области профобразования
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Церемония состоялась на полях мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Стороны договорились развивать профессиональное образование, в том числе обмениваться опытом и проводить общие мероприятия.

«Нам с коллегами из Узбекистана предстоит масштабная работа по гармонизации профессиональных и образовательных стандартов, а также учебных программ в соответствии со стандартами WorldSkills», — заявил глава союза Роберт Уразов.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что Свердловская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией.

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