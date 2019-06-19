Свердловская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
- © РИА Новости
Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев и полномочный посол Владимир Семашко.
Область и республика сотрудничают с 2001 года. Новое соглашение заключают каждые два года. На этот раз достигнуты договорённости о поставках сельскохозяйственной и коммунальной техники, медицинского оборудования, продуктов сельского хозяйства.
Особое внимание также уделено взаимодействию в сфере медицины, культуры, науки и спорта.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией из Швейцарии.