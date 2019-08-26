Росстат зафиксировал снижение цен производителей на бензин в июле

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Цены производителей на автомобильный бензин в июле в России снизились в месячном выражении на 0,8% относительно роста на 8,6% в июне.
Росстат зафиксировал снижение цен производителей на бензин в июле
  • РИА Новости

«В июле, по сравнению с июнем, цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 0,8%. В десяти субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле — от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской области», — приводит РИА Новости сообщение Росстата.

Отмечается, что, по сравнению с декабрём 2018 года, бензин подешевел на 5,6%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 8%.

Ранее сообщалось, что больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).

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